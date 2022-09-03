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Турция обыграла сборную Болгарии на Евробаскете-2022, набрав более ста очков

Турция обыграла сборную Болгарии на Евробаскете-2022, набрав более ста очков
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Завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд — 2022 между сборными Турции и Болгарии. Встреча состоялась в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 101:87 (31:29, 19:23, 25:19, 26:16) в пользу баскетболистов национальной команды Турции. Сборные выступают в группе A.

Самым результативным игроком в составе победителей был Джеди Осман. В его активе 14 очков. В составе сборной Болгарии лучшую результативность продемонстрировал Александар Везенков, набрав также 14 очков.

В следующем туре баскетболисты сборной Турции сыграют с национальной командой Грузии. Матч пройдёт 4 сентября в 20:00 мск. Болгары в следующем туре встретятся со сборной Черногории. Этот матч пройдёт 4 сентября в 14:30 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 17:15 МСК
Болгария
Окончен
87 : 101
Турция
Болгария: Везенков - 14, Бост - 12, Костов - 8, Димитров - 5, Алипиев - 4, Стойлов - 4, Маринов - 3, Янев - 2, Иванов, Иванов, Карамфилов, Симеонов
Турция: Осман - 14, Шенгюн - 10, Шанлы - 6, Ларкин - 5, Тунджер - 5, Кабаджа - 4, Османи - 2, Сайбир - 2, Хазер - 2, Битим, Коркмаз, Махмутоглу
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Новости. Баскетбол
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