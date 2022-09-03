Турция обыграла сборную Болгарии на Евробаскете-2022, набрав более ста очков

Завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд — 2022 между сборными Турции и Болгарии. Встреча состоялась в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 101:87 (31:29, 19:23, 25:19, 26:16) в пользу баскетболистов национальной команды Турции. Сборные выступают в группе A.



Самым результативным игроком в составе победителей был Джеди Осман. В его активе 14 очков. В составе сборной Болгарии лучшую результативность продемонстрировал Александар Везенков, набрав также 14 очков.



В следующем туре баскетболисты сборной Турции сыграют с национальной командой Грузии. Матч пройдёт 4 сентября в 20:00 мск. Болгары в следующем туре встретятся со сборной Черногории. Этот матч пройдёт 4 сентября в 14:30 мск.