Греция в борьбе обыграла Италию на Евробаскете-2022. Яннис Адетокунбо набрал 25 очков

Сборная Греции одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 над командой Италии. Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась со счётом 85:81 (23:17, 24:23, 24:17, 14:24) в пользу греческих баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 25 очков. В составе национальной сборной Италии отличился Симоне Фонтеккио. В его активе 19 баллов

Сборная Греции в 3-м туре группового этапа сыграет с командой Великобритании. Матч состоится 5 сентября, начало встречи — в 18:00 мск.



Сборная Италии в следующем туре будет противостоять национальной команде Украины. Встреча также пройдёт 5 сентября, начало — в 22:00 мск.