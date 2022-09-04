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Евробаскет-2022: Греция в борьбе обыграла Италию на Евробаскете-2022. Яннис Адетокунбо набрал 25 очков

Греция в борьбе обыграла Италию на Евробаскете-2022. Яннис Адетокунбо набрал 25 очков
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Сборная Греции одержала победу в матче 2-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 над командой Италии. Встреча прошла в Милане (Италия) и завершилась со счётом 85:81 (23:17, 24:23, 24:17, 14:24) в пользу греческих баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 25 очков. В составе национальной сборной Италии отличился Симоне Фонтеккио. В его активе 19 баллов

Сборная Греции в 3-м туре группового этапа сыграет с командой Великобритании. Матч состоится 5 сентября, начало встречи — в 18:00 мск.

Сборная Италии в следующем туре будет противостоять национальной команде Украины. Встреча также пройдёт 5 сентября, начало — в 22:00 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа C. 2-й тур
03 сентября 2022, суббота. 22:00 МСК
Греция
Окончен
85 : 81
Италия
Греция: Адетокунбо - 25, Дорси - 23, Аграванис - 13, Слукас - 7, Калатес - 6, Папаниколау - 6, Ларенцакис - 3, Адетокунбо - 2, Адетокунбо, Лунцис, Папапетру, Папаяннис
Италия: Фонтеккио - 26, Полонара - 14, Тонут - 13, Мелли - 8, Датоме - 6, Манньон - 6, Списсу - 5, Риччи - 3, Бальдассо, Билига, Пайола, Тесситори
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