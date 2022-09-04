«Слишком кайфово, чтобы испытывать стресс». Уэстбрук показал, как проводит отпуск

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск, опубликовав в социальных сетях видео, на котором он в приподнятом настроении подпевает песню американского рэпера Blxst — «Still Omw».

«Слишком кайфово, чтобы испытывать стресс», — подписал видео Уэстбрук.

Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин для ухода Расселла считается подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз».



В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативные передачи.