«Слишком кайфово, чтобы испытывать стресс». Уэстбрук показал, как проводит отпуск
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук показал, как проводит отпуск, опубликовав в социальных сетях видео, на котором он в приподнятом настроении подпевает песню американского рэпера Blxst — «Still Omw».
«Слишком кайфово, чтобы испытывать стресс», — подписал видео Уэстбрук.
Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин для ухода Расселла считается подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз».
В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативные передачи.
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