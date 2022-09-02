Эй Смит: Уэстбрук воскреснет в новом сезоне, он уже понял, что такое «Лейкерс»

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит выразил уверенность в том, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук прибавит в новом сезоне.
«Расселл — волевой и упрямый игрок, все знают об этих его качествах. Но также можно было увидеть, как он сник под давлением, когда пришёл в «Лейкерс». Критика, личные проблемы, что у него было ещё. Думаю, что в этом сезоне всё будет иначе. Уэстбрук воскреснет, и на это стоит обратить внимание. В прошлом году он понял, куда попал. Это не «Оклахома», «Хьюстон» или «Вашингтон», это «Лейкерс», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» намерены в текущее межсезонье избавиться от Уэстбрука и готовы оставить игрока вне команды, если не найдётся клуб, заинтересованный в обмене.
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