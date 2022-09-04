Венгерский баскетболист ударил словенца в спину. Дончич пришёл в ярость

Во время матча 2-го тура группового этапа Евробаскета-2022 между сборными Словении и Венгрии произошёл инцидент, в результате которого Жига Димец получил травму спины после удара Силарда Бенке локтем.

Столкновение произошло не во время игрового эпизода, а когда Димец возвращался на свою сторону площадки. Словенские баскетболисты, включая лидера команды, Луку Дончича, пришли в ярость из-за этого, а главный тренер Александр Секулич даже получил технический фол за слишком громкий протест.

«Я возвращался в защиту и почувствовал, что кто-то ударил меня. Я не ожидал этого, а когда происходит что-то, чего ты не ожидаешь, то справиться с болью сложнее», — приводит слова Димеца Ekipa24.