Венгерский баскетболист ударил словенца в спину. Дончич пришёл в ярость
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Во время матча 2-го тура группового этапа Евробаскета-2022 между сборными Словении и Венгрии произошёл инцидент, в результате которого Жига Димец получил травму спины после удара Силарда Бенке локтем.
Столкновение произошло не во время игрового эпизода, а когда Димец возвращался на свою сторону площадки. Словенские баскетболисты, включая лидера команды, Луку Дончича, пришли в ярость из-за этого, а главный тренер Александр Секулич даже получил технический фол за слишком громкий протест.
«Я возвращался в защиту и почувствовал, что кто-то ударил меня. Я не ожидал этого, а когда происходит что-то, чего ты не ожидаешь, то справиться с болью сложнее», — приводит слова Димеца Ekipa24.
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