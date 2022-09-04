Знаменитая актриса фильмов для взрослых рассказала, что родила ребёнка от звезды НБА

Актриса фильмов для взрослых Лана Роудс заявила, что родила ребёнка от звезды Национальной баскетбольной лиги.

Согласно данным аккаунта в социальных сетях под названием LeagueAlerts Inc, это действительно может быть так. В посте собраны недавние признания Роудс о том, что неназванный игрок НБА сказал ей «отвали», когда она сказала, что беременна от него. Затем она представила довольно убедительную теорию, указывающую на возможную причастность Кевина Дюранта ко всему этому.

Летом прошлого года Роудс рассказывала о свидании с известным игроком бруклинской команды. Ранее также ходили слухи о том, что девушка встречается с Блэйком Гриффином.

Сами баскетболисты на эту ситуацию никак не отреагировали.