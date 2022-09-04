Словения потерпела первое поражение на Евробаскете-2022, уступив Боснии и Герцеговине

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались сборные Словении и Боснии и Герцеговины. Победу в игре одержали боснийцы со счётом 97:93.

Самым результативным игроком встречи стал Джон Робинсон, который записал на свой счёт 23 очка. Наилучшую результативность в составе Словении показал Влатко Чанчар — 22 очка. На счету лидера словенской сборной Луки Дончича 12 очков.

После трёх туров команды делят вторую строчку турнирной таблицы группы B — по пять очков.

Следующий матч боснийцы проведут с национальной командой Франции 6 сентября. Что касается подопечных Александра Секулича, то в 4-м туре им будут противостоять баскетболисты Германии. Все матчи состоятся 6 сентября.