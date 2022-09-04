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Словения потерпела первое поражение на Евробаскете-2022, уступив Боснии и Герцеговине

Словения потерпела первое поражение на Евробаскете-2022, уступив Боснии и Герцеговине
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором встречались сборные Словении и Боснии и Герцеговины. Победу в игре одержали боснийцы со счётом 97:93.

Самым результативным игроком встречи стал Джон Робинсон, который записал на свой счёт 23 очка. Наилучшую результативность в составе Словении показал Влатко Чанчар — 22 очка. На счету лидера словенской сборной Луки Дончича 12 очков.

После трёх туров команды делят вторую строчку турнирной таблицы группы B — по пять очков.

Следующий матч боснийцы проведут с национальной командой Франции 6 сентября. Что касается подопечных Александра Секулича, то в 4-м туре им будут противостоять баскетболисты Германии. Все матчи состоятся 6 сентября.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 3-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 18:45 МСК
Словения
Окончен
93 : 97
Босния и Герцеговина
Словения: Чанчар - 22, Горан Драгич - 20, Дончич - 16, Препелич - 12, Тоби - 11, Зоран Драгич - 7, Блажич - 5, Димец, Мурич, Николич, Рупник, Самар
Босния и Герцеговина: Роберсон - 23, Муса - 22, Халилович - 13, Атич - 12, Нуркич - 12, Врабац - 7, Гегич - 6, Лазич - 2, Каменьяш, Пенава, Сулейманович, Чампара
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