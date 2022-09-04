«Это же школьный баскетбол». Валанчюнас яростно отреагировал на грубую ошибку судей

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас эмоционально высказался по поводу ошибки судей во время матча чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Германии (107:109, ОТ).

В конце третьей четверти, когда до конца оставалось чуть больше минуты, главный тренер сборной Германии Гордон Херберт получил технический фол, но ни одному литовскому игроку не было позволено за это пробить штрафной бросок.

«Я даже не знаю, что сказать, когда судьи забывают дать штрафной бросок. Как это вообще возможно? Это же школьный баскетбол», — приводит слова Валанчюнаса BasketNews.

Напомним, команды выступают в группе B. После этой встречи немцы продолжают возглавлять таблицу, имея в своём активе три победы. Литовцы, напротив, идут последними, не выиграв в трёх встречах ни разу. Следующий матч команда Литвы проведёт с Венгрией 6 сентября, национальная команда Германии в этот же день встретится со Словенией.