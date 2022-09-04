Франция обыграла Венгрию в 3-м туре Евробаскета-2022

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022, в котором встречались национальные команды Франции и Венгрии. Победу праздновали баскетболисты из Франции — 78:74.

Самым результативным игроком встречи стал Адам Ханга, который записал в свой актив 19 очков. У французов больше всех очков набрал Гершон Ябуселе — 18.

После этой победы французы занимают четвёртую строчку в турнирной таблице группы B, имея пять очков. Венгры идут последними — три очка.

В следующем туре сборная Франции встретится с национальной командой Боснии и Герцоговины. Встреча состоится 6 сентября в 15:30 мск. Венгры сыграют с Литвой в этот же день в 18:15 мск.