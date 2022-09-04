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Франция обыграла Венгрию в 3-м туре Евробаскета-2022

Франция обыграла Венгрию в 3-м туре Евробаскета-2022
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Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин – 2022, в котором встречались национальные команды Франции и Венгрии. Победу праздновали баскетболисты из Франции — 78:74.

Самым результативным игроком встречи стал Адам Ханга, который записал в свой актив 19 очков. У французов больше всех очков набрал Гершон Ябуселе — 18.

После этой победы французы занимают четвёртую строчку в турнирной таблице группы B, имея пять очков. Венгры идут последними — три очка.

В следующем туре сборная Франции встретится с национальной командой Боснии и Герцоговины. Встреча состоится 6 сентября в 15:30 мск. Венгры сыграют с Литвой в этот же день в 18:15 мск.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 3-й тур
04 сентября 2022, воскресенье. 21:30 МСК
Франция
Окончен
78 : 74
Венгрия
Франция: Ябуселе - 17, Гобер - 15, Фурнье - 12, Пуарье - 10, Луваву-Кабарро - 7, М'Байе - 6, Эртель - 3, Альбиси - 2, Маледон - 2, Тарпей - 2, Фалль - 2, Окобо
Венгрия: Ханга - 18, Хопкинс - 10, Бенке - 9, Варади - 9, Войвода - 8, Аллен - 7, Келлер - 7, Эйлингсфельд - 6, Голоман, Перль, Ференц, Шомодьи
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