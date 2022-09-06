«Не та сплочённость». Мустафа Фалль — об атмосфере в сборной Франции

Баскетболист сборной Франции Мустафа Фалль назвал главную проблему команды на данный момент.
«Безусловно, на данный момент это не та сплочённость, которая была в прошлом. Вновь много новых игроков, и сплочённость только формируется. Есть эго, и тот факт, что мы играем не так, как хотим, неизбежно создаёт напряжённость. Есть одна проблема, но она будет решена. Я не волнуюсь, в этом нет ничего нового. Лучше, когда все проблемы обозначены. По крайней мере, мы можем двигаться дальше», — приводит слова Фалля bebasket.fr.
После трёх туров Евробаскета-2022 национальная команда Франции занимает четвёртую строчку в турнирной таблице группы B, имея в своём активе пять очков. Следующий матч команда проведёт сегодня, 6 сентября, с Боснией и Герцеговиной в 15:30 мск.
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