Эстония разгромила сборную Великобритании на Евробаскете-2022

В Милане завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу, в котором между собой встречались национальные команды Эстонии и Великобритании. Встреча завершилась уверенной победой эстонцев со счётом 94:62.



Самым результативным игроком матча стал Дрелл Хенри, записавший на свой счёт 20 очков. Его партнёр по команде форвард Сийм-Сандер Вене набрал 18 очков. В составе британской сборной больше всех очков у Майлза Хессона — 14.



Эстония, таким образом, одержала свою первую победу на Евробаскете-2022 и поднялась на четвёртую строчку группы C. У Великобритании четыре поражения в четырёх матчах.



В заключительном туре Эстонии предстоит сыграть со сборной Греции, Великобритании — с национальной командой Италии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.