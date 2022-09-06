Эстония разгромила сборную Великобритании на Евробаскете-2022

В Милане завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу, в котором между собой встречались национальные команды Эстонии и Великобритании. Встреча завершилась уверенной победой эстонцев со счётом 94:62.
Самым результативным игроком матча стал Дрелл Хенри, записавший на свой счёт 20 очков. Его партнёр по команде форвард Сийм-Сандер Вене набрал 18 очков. В составе британской сборной больше всех очков у Майлза Хессона — 14.
Эстония, таким образом, одержала свою первую победу на Евробаскете-2022 и поднялась на четвёртую строчку группы C. У Великобритании четыре поражения в четырёх матчах.
В заключительном туре Эстонии предстоит сыграть со сборной Греции, Великобритании — с национальной командой Италии.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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