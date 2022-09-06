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Эстония разгромила сборную Великобритании на Евробаскете-2022

Эстония разгромила сборную Великобритании на Евробаскете-2022
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В Милане завершился матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу, в котором между собой встречались национальные команды Эстонии и Великобритании. Встреча завершилась уверенной победой эстонцев со счётом 94:62.

Самым результативным игроком матча стал Дрелл Хенри, записавший на свой счёт 20 очков. Его партнёр по команде форвард Сийм-Сандер Вене набрал 18 очков. В составе британской сборной больше всех очков у Майлза Хессона — 14.

Эстония, таким образом, одержала свою первую победу на Евробаскете-2022 и поднялась на четвёртую строчку группы C. У Великобритании четыре поражения в четырёх матчах.

В заключительном туре Эстонии предстоит сыграть со сборной Греции, Великобритании — с национальной командой Италии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа C. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 15:15 МСК
Эстония
Окончен
94 : 62
Великобритания
Эстония: Дрелл - 20, Вене - 18, Котсар - 15, Китсинг - 14, Ёэсаар - 11, Крийса - 8, Кулламае - 6, Райэсте - 2, Дорбек, Нургер, Сокк, Тасс
Великобритания: Хессон - 14, Уилан - 12, Уитл - 12, Оласени - 9, Нельсон - 7, Кларк - 4, Андерсон - 2, Ван Острум - 2, Бигби-Уильямс, Лотье-Огунлейе, Мокфорд, Соко
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Новости. Баскетбол
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