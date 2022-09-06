Эргин Атаман: мы ответили ФИБА на площадке

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал победу своей команды над Бельгией в рамках 4-го тура чемпионата Европы 2022 года, а также ответил на вопрос о решении ФИБА не переигрывать матч с Грузией.
«Сегодня мы сыграли так, как и хотели. Команда очень хорошо оборонялась. Только во второй четверти им удалось взломать нашу защиту и набрать 24 очка. Во второй половине нам удавалось действовать агрессивно, хорошо возвращали мяч. Это важная для нас победа, которая помогла нам выйти в плей-офф, но нам этого недостаточно. Мы будем играть за первое место с Испанией. Пора забыть об игре с Бельгией и сосредоточиться на следующей.
Что касается решения ФИБА не переигрывать матч с Грузией, то мы ответили на площадке. Мы сосредоточены только на своей игре», — приводит слова Атамана Sporx.
В заключительном туре Испания и Турция сыграют в очном матче. Сейчас обе команды делят первое место в группе, набрав по семь очков.
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