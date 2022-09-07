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Хорватия уступила Италии на Евробаскете-2022, несмотря на 27 очков Богдановича

Хорватия уступила Италии на Евробаскете-2022, несмотря на 27 очков Богдановича
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В Милане завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Италии и Хорватии. Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 81:76.

Самым результативным игроком матча стал хорватский защитник Боян Богданович, который набрал 27 очков и совершил пять подборов. В составе победителей отметились Николо Мелли и Симоне Фонтеккио, записавшие на свой счёт по 19 очков.

После четырёх туров в активе Италии и Хорватии по шесть очков, команды делят между собой третье и четвёртое место в группе C.

В заключительном туре сборная Италии сыграет с Великобританией, которая ещё не одержала ни одной победы на турнире. Хорватам предстоит игра с Украиной.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа C. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 22:00 МСК
Италия
Окончен
81 : 76
Хорватия
Италия: Мелли - 19, Фонтеккио - 19, Пайола - 8, Риччи - 8, Тонут - 8, Датоме - 6, Полонара - 6, Манньон - 4, Списсу - 3, Бальдассо, Билига, Тесситори
Хорватия: Богданович - 27, Зубац - 13, Шарич - 10, Смит - 9, Хезонья - 8, Маткович - 4, Мавра - 3, Симон - 2, Гнидич, Перкович, Пркачин, Рамляк
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