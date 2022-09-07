Хорватия уступила Италии на Евробаскете-2022, несмотря на 27 очков Богдановича

В Милане завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Италии и Хорватии. Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 81:76.



Самым результативным игроком матча стал хорватский защитник Боян Богданович, который набрал 27 очков и совершил пять подборов. В составе победителей отметились Николо Мелли и Симоне Фонтеккио, записавшие на свой счёт по 19 очков.



После четырёх туров в активе Италии и Хорватии по шесть очков, команды делят между собой третье и четвёртое место в группе C.



В заключительном туре сборная Италии сыграет с Великобританией, которая ещё не одержала ни одной победы на турнире. Хорватам предстоит игра с Украиной.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.