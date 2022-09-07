Новицки ответил Гилберту Аренасу, раскритиковавшему Адетокунбо

Легендарный баскетболист НБА Дирк Новицки высоко оценил уровень игры лидера «Милуоки Бакс» и сборной Греции Янниса Адетокунбо.
Ранее грека раскритиковал бывший игрок НБА Гилберт Аренас.
«Невероятно. Когда я впервые увидел его, он был худым ребёнком. Я просто вижу, как он вырос за последние пару лет, он стал сильнее, его уровень мастерства повысился, и он выглядит очень голодным до того, чтобы продолжать становиться лучше, упорно работать, играть за свою страну.
Он уже стал MVP и чемпионом. Я очень рад за него. Он хороший парень. И он продолжает упорно работать и становится всё лучше. Я его большой поклонник. Он первый, кто скажет вам, что вы всегда можете совершенствоваться, но если посмотреть на то, что он сделал уже в таком молодом возрасте, то он один из лучших», — приводит слова Новицки Marca.
MVP НБА Яннис Адетокунбо осваивает гитару:
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