Новицки ответил Гилберту Аренасу, раскритиковавшему Адетокунбо

Легендарный баскетболист НБА Дирк Новицки высоко оценил уровень игры лидера «Милуоки Бакс» и сборной Греции Янниса Адетокунбо.

Ранее грека раскритиковал бывший игрок НБА Гилберт Аренас.

«Невероятно. Когда я впервые увидел его, он был худым ребёнком. Я просто вижу, как он вырос за последние пару лет, он стал сильнее, его уровень мастерства повысился, и он выглядит очень голодным до того, чтобы продолжать становиться лучше, упорно работать, играть за свою страну.

Он уже стал MVP и чемпионом. Я очень рад за него. Он хороший парень. И он продолжает упорно работать и становится всё лучше. Я его большой поклонник. Он первый, кто скажет вам, что вы всегда можете совершенствоваться, но если посмотреть на то, что он сделал уже в таком молодом возрасте, то он один из лучших», — приводит слова Новицки Marca.

MVP НБА Яннис Адетокунбо осваивает гитару: