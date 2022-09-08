Словенцы спели в автобусе о французах после победы над ними на Евробаскете-2022. Видео
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Баскетболисты сборной Словении спели после победы, одержанной в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу с национальной командой Франции (88:82). Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф турнира, но за счёт успеха в матче с французами национальная команда Словении обеспечила себе первое место в группе. Французы заняли третье место.
«Дайте нам французов, мы с ними поиграем», — пели словенские баскетболисты.
Напомним, словенцы и французы встречались в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Тогда со счётом 90:89 победу добыли баскетболисты сборной Франции. В финале они уступили США (82:87). Словенцы в матче за третье место проиграли австралийцам (93:107).
Словенские баскетболисты поют в автобусе:
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