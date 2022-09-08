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Греция благодаря 25 очкам Адетокунбо разгромила сборную Эстонии на Евробаскете-2022

Греция благодаря 25 очкам Адетокунбо разгромила сборную Эстонии на Евробаскете-2022
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Завершился матч пятого тура чемпионата Европы 2022 года. В группе C встречались сборные Греции и Эстонии. Матч проходил в Милане и завершился победой греческих баскетболистов со счётом 90:69 (27:21, 24:15, 26:13, 13:20).

Лучшую результативность в составе победившей команды показал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо. В его активе 25 очков, пять подборов и четыре передачи. У национальной команды Эстонии больше всего очков набрал форвард Сийм-Сандер Вене (19).

Отметим, что сборная Греции, набрав 10 очков, стала победителем группы C. Эстонцы с шестью очками на данный момент занимают пятое место и в плей-офф не сыграют.

Чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа C. 5-й тур
08 сентября 2022, четверг. 18:00 МСК
Эстония
Окончен
69 : 90
Греция
Эстония: Вене - 19, Ёэсаар - 12, Крийса - 12, Китсинг - 10, Котсар - 6, Тасс - 6, Дорбек - 2, Кулламае - 2, Дрелл, Нургер, Райэсте, Сокк
Греция: Адетокунбо - 25, Слукас - 11, Калатес - 9, Дорси - 8, Лунцис - 8, Папаниколау - 8, Папапетру - 8, Ларенцакис - 5, Аграванис - 3, Адетокунбо - 3, Папаяннис - 2, Адетокунбо
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