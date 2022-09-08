Греция благодаря 25 очкам Адетокунбо разгромила сборную Эстонии на Евробаскете-2022

Завершился матч пятого тура чемпионата Европы 2022 года. В группе C встречались сборные Греции и Эстонии. Матч проходил в Милане и завершился победой греческих баскетболистов со счётом 90:69 (27:21, 24:15, 26:13, 13:20).

Лучшую результативность в составе победившей команды показал лёгкий форвард Яннис Адетокунбо. В его активе 25 очков, пять подборов и четыре передачи. У национальной команды Эстонии больше всего очков набрал форвард Сийм-Сандер Вене (19).

Отметим, что сборная Греции, набрав 10 очков, стала победителем группы C. Эстонцы с шестью очками на данный момент занимают пятое место и в плей-офф не сыграют.

Чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.