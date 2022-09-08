Италия разгромила Великобританию на ЧЕ-2022. В последней четверти британцы набрали 2 очка
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Завершился матч 5-го тура Евробаскета-2022 в группе C между национальными командами Италии и Великобритании. Встреча проходила в Милане. Уверенную победу со счётом 90:56 (29:20, 18:17, 20:17, 23:2) добыли итальянские баскетболисты.
Лучшую результативность в составе сборной Италии продемонстрировал форвард Симоне Фонтеккио, на счету которого 18 очков. Среди британских баскетболистов чаще всего кольцо соперников поражал Майлз Хессон. В его активе также 18 очков.
Итальянцы, набрав восемь очков, заняли четвёртое место в группе C. Баскетболисты Великобритании с четырьмя очками заняли последнее место и в плей-офф не сыграют.
Чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.
ЧЕ-2022 (м). Группа C. 5-й тур
08 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Великобритания
Окончен
56 : 90
Италия
Великобритания: Хессон - 18, Уитл - 12, Нельсон - 7, Оласени - 6, Лотье-Огунлейе - 5, Мокфорд - 3, Уилан - 3, Андерсон - 2, Бигби-Уильямс, Ван Острум, Кларк, Соко
Италия: Фонтеккио - 18, Датоме - 13, Мелли - 11, Риччи - 10, Тонут - 9, Билига - 8, Бальдассо - 6, Полонара - 5, Тесситори - 5, Пайола - 3, Манньон - 2, Списсу
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