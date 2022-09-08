Италия разгромила Великобританию на ЧЕ-2022. В последней четверти британцы набрали 2 очка

Завершился матч 5-го тура Евробаскета-2022 в группе C между национальными командами Италии и Великобритании. Встреча проходила в Милане. Уверенную победу со счётом 90:56 (29:20, 18:17, 20:17, 23:2) добыли итальянские баскетболисты.

Лучшую результативность в составе сборной Италии продемонстрировал форвард Симоне Фонтеккио, на счету которого 18 очков. Среди британских баскетболистов чаще всего кольцо соперников поражал Майлз Хессон. В его активе также 18 очков.

Итальянцы, набрав восемь очков, заняли четвёртое место в группе C. Баскетболисты Великобритании с четырьмя очками заняли последнее место и в плей-офф не сыграют.

Чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября.