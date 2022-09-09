Главный тренер сборной Италии: уважаю Сербию, но верю в своих игроков
Поделиться
Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Сербии.
Команды встретятся между собой на стадии 1/8 финала.
«Я очень уважаю Сербию. Я вырос, смотря югославский баскетбол. Но я очень верю в своих игроков. У них достаточно характера, и я готов пойти с ними куда угодно. Понятно, что будет сложно. Сербия — прекрасная команда, но мы готовы.
Изначально я и не ждал баскетбола такого уровня, когда пришёл. В восьми матчах мы проиграли только дважды. Пожалуй, в группе можно было достичь и лучшего результата, но я всё равно горд. Сейчас я сконцентрирован на Сербии. Это единственное, что имеет значение», — приводит слова Поццекко Basket News.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
00:58
- 9 сентября 2022
-
23:44
-
22:58
-
21:55
-
20:11
-
20:00
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
17:59
-
17:44
-
17:14
-
16:50
-
15:44
-
15:34
-
14:34
-
14:17
-
13:21
-
12:39
-
12:27
-
11:44
-
11:09
-
10:31
-
10:22
-
09:23
-
03:06
-
00:59
-
00:46
-
00:45
-
00:12
-
00:07
- 8 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:46
Партнерский контент