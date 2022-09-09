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Главный тренер сборной Италии: уважаю Сербию, но верю в своих игроков

Главный тренер сборной Италии: уважаю Сербию, но верю в своих игроков
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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко поделился ожиданиями от предстоящего матча плей-офф чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Сербии.

Команды встретятся между собой на стадии 1/8 финала.

«Я очень уважаю Сербию. Я вырос, смотря югославский баскетбол. Но я очень верю в своих игроков. У них достаточно характера, и я готов пойти с ними куда угодно. Понятно, что будет сложно. Сербия — прекрасная команда, но мы готовы.

Изначально я и не ждал баскетбола такого уровня, когда пришёл. В восьми матчах мы проиграли только дважды. Пожалуй, в группе можно было достичь и лучшего результата, но я всё равно горд. Сейчас я сконцентрирован на Сербии. Это единственное, что имеет значение», — приводит слова Поццекко Basket News.

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