Айзея Томас: Леброн — Эйнштейн от баскетбола

Легендарный игрок «Детройт Пистонс» Айзея Томас поделился мнением относительно того, что именно выделяет звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в сравнении с другими известными игроками НБА.



«Если вы взглянете на тренерское древо каждого из легенд НБА, то заметите, что их величие формировалось под влиянием определённой философии тренера. Карим, Мэджик, Джордан, Бёрд, я. Посмотрите на наших тренеров, которые работали с нами в университете и в НБА, и поймёте, как мы учились баскетболу.



Что касается Леброна, то он попал в НБА сразу из школы. Кто был там его учителем? Я считаю Леброна Джеймса гениальным баскетболистом, Эйнштейном баскетбола», — цитирует Томаса Sports Illustrated.



37-летний Леброн Джеймс в межсезонье подписал новый двухлетний контракт с «Лейкерс», согласно которому заработает около $ 100 млн.

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