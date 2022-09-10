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«Нью-Йорк» и «Даллас» заинтересованы в подписании Бояна Богдановича

«Нью-Йорк» и «Даллас» заинтересованы в подписании Бояна Богдановича
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«Нью-Йорк Никс» и «Даллас Маверикс» проявляют интерес к форварду «Юты Джаз» и сборной Хорватии Бояну Богдановичу, сообщает журналист Джон Гамбадоро.

Ранее также появлялась информация о том, что в услугах 33-летнего игрока заинтересованы «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». В прошлом сезоне Богданович принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 18,1 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 1,7 передачи.

«Юта Джаз» готова расстаться с Богдановичем, так как планирует перестройку в текущее межсезонье. Команду уже покинули Донован Митчелл и Руди Гобер.

В данный момент Боян Богданович находится в расположении национальной сборной Хорватии и принимает участие в Евробаскете-2022.

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