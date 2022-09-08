Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Novosti.rs: Богданович явно хотел промахнуться по кольцу Украины

Novosti.rs: Богданович явно хотел промахнуться по кольцу Украины
Комментарии

Сербское издание Novosti.rs считает, что лидер сборной Хорватии Боян Богданович нарочно промахнулся со штрафного в концовке встречи со сборной Украины.

«Хорватия заняла бы второе место в группе С, если бы выиграла с разницей в восемь очков, а Богданович явно считает, что баскетбольный интеллект зрителей находится на очень низком уровне, учитывая то, что он явно хотел промахнуться по кольцу Украины», — гласит сообщение на сайте Novosti.rs.

Напомним, сборная Хорватии одержала победу над сборной Украины со счётом 90:85.

При счёте 90:83 в пользу сборной Хорватии защитник Боян Богданович забросил мяч в кольцо украинцев с фолом, однако затем, видимо, специально промазал со штрафного. В этот момент он получил какое-то сообщение от хорватского тренерского штаба с кромки площадки.

При разнице очков в этом матче в восемь и меньше сборная Хорватии практически гарантированно пропускает вперёд в группе сборную Украины — при равенстве очков между более чем двумя командами главным показателем при распределении мест в группе является разница набранных и пропущенных очков. В настоящий момент разница сборной Украины в очных встречах с Италией и Хорватией составляет +6, у Хорватии в очных встречах с итальянцами и украинцами — 0. Италии ещё предстоит сыграть с аутсайдером группы Великобританией, и она в любом случае будет четвёртой.

Новость по теме
Гомельский: нельзя обвинять хорватов, что Украина провела результативную атаку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022