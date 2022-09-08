Novosti.rs: Богданович явно хотел промахнуться по кольцу Украины

Сербское издание Novosti.rs считает, что лидер сборной Хорватии Боян Богданович нарочно промахнулся со штрафного в концовке встречи со сборной Украины.
«Хорватия заняла бы второе место в группе С, если бы выиграла с разницей в восемь очков, а Богданович явно считает, что баскетбольный интеллект зрителей находится на очень низком уровне, учитывая то, что он явно хотел промахнуться по кольцу Украины», — гласит сообщение на сайте Novosti.rs.
Напомним, сборная Хорватии одержала победу над сборной Украины со счётом 90:85.
При счёте 90:83 в пользу сборной Хорватии защитник Боян Богданович забросил мяч в кольцо украинцев с фолом, однако затем, видимо, специально промазал со штрафного. В этот момент он получил какое-то сообщение от хорватского тренерского штаба с кромки площадки.
При разнице очков в этом матче в восемь и меньше сборная Хорватии практически гарантированно пропускает вперёд в группе сборную Украины — при равенстве очков между более чем двумя командами главным показателем при распределении мест в группе является разница набранных и пропущенных очков. В настоящий момент разница сборной Украины в очных встречах с Италией и Хорватией составляет +6, у Хорватии в очных встречах с итальянцами и украинцами — 0. Италии ещё предстоит сыграть с аутсайдером группы Великобританией, и она в любом случае будет четвёртой.
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