Шакил О’Нил назвал главное условие, при котором «Лейкерс» поборются за чемпионство

Легендарный в прошлом баскетболист Шакил О’Нил рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» следует укрепить в межсезонье состав, чтобы клуб смог побороться за чемпионство в сезоне-2022/2023.



«Если у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса будет в порядке здоровье, то всё не так плохо. Но для того чтобы стать чемпионами, их должны окружать правильные игроки. Патрик Беверли — хороший защитник. На счёт Расселла Уэстбрука не знаю, что он будет делать и как они собираются его использовать.

Но им нужны такие игроки, как Беверли, которые умеют подбирать и точно бросать. Нужен лидер площадки, тот, кто будет доминировать постоянно, каждый вечер. Вот и весь секрет. Так они смогут выиграть чемпионат», – приводит слова Шакила Uproxx.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика.