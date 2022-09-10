Шакил О’Нил назвал главное условие, при котором «Лейкерс» поборются за чемпионство

Легендарный в прошлом баскетболист Шакил О’Нил рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» следует укрепить в межсезонье состав, чтобы клуб смог побороться за чемпионство в сезоне-2022/2023.
«Если у Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса будет в порядке здоровье, то всё не так плохо. Но для того чтобы стать чемпионами, их должны окружать правильные игроки. Патрик Беверли — хороший защитник. На счёт Расселла Уэстбрука не знаю, что он будет делать и как они собираются его использовать.
Но им нужны такие игроки, как Беверли, которые умеют подбирать и точно бросать. Нужен лидер площадки, тот, кто будет доминировать постоянно, каждый вечер. Вот и весь секрет. Так они смогут выиграть чемпионат», – приводит слова Шакила Uproxx.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика.
- 10 сентября 2022
-
20:52
-
19:46
-
19:42
-
19:24
-
18:42
-
18:25
-
18:01
-
17:39
-
17:27
-
16:51
-
16:48
-
16:03
-
15:34
-
15:05
-
13:54
-
13:47
-
13:01
-
12:23
-
11:56
-
11:47
-
10:54
-
09:45
-
09:34
-
00:58
- 9 сентября 2022
-
23:44
-
22:58
-
21:55
-
20:11
-
20:00
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
17:59
-
17:44
-
17:14