Шакил О’Нил: не смог бы играть сейчас в НБА? Я уже там. Моё имя — Яннис Адетокунбо

Легендарный в прошлом баскетболист Шакил О’Нил не согласился с мнением тех, кто говорит, что с учётом его габаритов и стиля игры он бы не смог себя проявить на площадке в нынешнюю эпоху НБА. Прославленный центровой ответил критикам, сравнив себя с Яннисом Адетокунбо, выступающим за «Милуоки Бакс».

«Мне бы очень хотелось сыграть в нынешней НБА. Я бы привнёс в лигу больше физической составляющей, рост и свою атлетичность. Вы скажете: «Шак не смог бы играть в эту эпоху». Но я уже играю. Моё имя — Яннис Адетокунбо», – приводит слова Шакила Fadeaway World.

Яннис Адетокунбо в настоящее время помогает своей сборной на чемпионате Европы. За путёвку в четвертьфинал грекам предстоит встретиться на турнире со сборной Чехии.

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