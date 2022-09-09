Шакил О’Нил: не смог бы играть сейчас в НБА? Я уже там. Моё имя — Яннис Адетокунбо

Легендарный в прошлом баскетболист Шакил О’Нил не согласился с мнением тех, кто говорит, что с учётом его габаритов и стиля игры он бы не смог себя проявить на площадке в нынешнюю эпоху НБА. Прославленный центровой ответил критикам, сравнив себя с Яннисом Адетокунбо, выступающим за «Милуоки Бакс».
«Мне бы очень хотелось сыграть в нынешней НБА. Я бы привнёс в лигу больше физической составляющей, рост и свою атлетичность. Вы скажете: «Шак не смог бы играть в эту эпоху». Но я уже играю. Моё имя — Яннис Адетокунбо», – приводит слова Шакила Fadeaway World.
Яннис Адетокунбо в настоящее время помогает своей сборной на чемпионате Европы. За путёвку в четвертьфинал грекам предстоит встретиться на турнире со сборной Чехии.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
- 10 сентября 2022
-
00:58
- 9 сентября 2022
-
23:44
-
22:58
-
21:55
-
20:11
-
20:00
-
19:39
-
19:21
-
19:00
-
17:59
-
17:44
-
17:14
-
16:50
-
15:44
-
15:34
-
14:34
-
14:17
-
13:21
-
12:39
-
12:27
-
11:44
-
11:09
-
10:31
-
10:22
-
09:23
-
03:06
-
00:59
-
00:46
-
00:45
-
00:12
-
00:07
- 8 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:46