Американский баскетболист предположил, что глава ФИБА мог быть в сговоре с СССР

Американский баскетболист Том Макмиллен предположил, что экс-глава Международной федерации баскетбола (ФИБА) Уильям Джонс, занимавший этот пост в 1972 году, мог быть в сговоре с Советским Союзом и повлиять на результат финального матча со сборной СССР во время Олимпийских игр.



«Мы так и не смогли найти ничего определённого. Я думаю, что это была некомпетентность в сочетании со сговором. Все видели эту комедийную череду ошибок. Мне кажется, имела место рука Джонса, который был в сговоре с некоторыми странами Восточного блока, в частности, с СССР, чтобы обеспечить нужный результат», — приводит слова Макмиллена New York Times.

Напомним, финальный матч США — СССР на Олимпиаде-1972 завершился со счётом 51:50 в пользу советских баскетболистов.

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