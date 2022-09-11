Дончич и Йокич встретились за кулисами Евробаскета. Фото

Лидеры сборных Сербии и Словении Лука Дончич и Никола Йокич пересеклись во время чемпионата Европы — 2022 по баскетболу. Также с ними повстречался Эй Джей Слотер, выступающий за команду Польши.

«AJ с сыном, Николой и Лукой», — говорится в подписи к посту с фотографией баскетболистов, опубликованному в социальных сетях KoszKadra.

Фото: KoszKadra

Напомним, Дочнич стал первым игроком Евробаскета за последние 30 лет, набравшим более 30 очков в трёх играх подряд. Абсолютный рекорд принадлежит греку Никосу Галису – в 1987 году он набрал 30+ очков во всех своих восьми играх.

Примечательно, что в 1/4 финала сборная Словении встретится как раз с национальной командой Польши. Сербия сегодня сыграет в 1/8 финала с Италией. Начало матча – в 19:00 мск.