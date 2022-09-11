«А потом судьи отняли победу». Баскетболист США опубликовал фото с легендарной игры с СССР

Бывший американский баскетболист Том Макмиллен поделился воспоминаниями о скандальном поражении от сборной СССР в финале Олимпийских игр 1972 года.
Напомним, американцы вели со счётом 50:49 за три секунды до конца, но в оставшееся время баскетболисты сборной СССР вырвали победу и стали олимпийскими чемпионами.
«Сегодня исполнилось 50 лет самой противоречивой олимпийской игре в истории – баскетбольному матчу между США и СССР на Олимпиаде-72 в Мюнхене. На фото я праздную нашу победу, после чего судьи отняли её у нас. До сегодняшнего дня мы не принимаем серебряные медали», – написал ветеран в социальных сетях.
Ранее в интервью Макмиллен выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) даст сборной США золотые медали, несмотря на поражение от СССР.
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