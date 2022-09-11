Йокич завершил матч с Италией с показателем «+11», у Сербии без него — «-19»

Лидер сборной Сербии Никола Йокич завершил матч 1/8 финала чемпионата Европы с Италией (86:94) с показателем «+11». Это означает, что за время, пока он сидел на скамейке запасных, его команда проиграла в 19 очков.

Йокич записал в свой актив 32 очка и 10 подборов. В составе итальянцев отличился Марко Списсу, который принёс своей команде 22 очка.



В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.

Ранее главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высказался по поводу сенсационного вылета команды с чемпионата Европы.

Тренер сборной Италии на коленях празднует победу над Сербией: