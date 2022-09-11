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Евробаскет-2022: определились все пары 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу

Определились все пары 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022
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Стали известны все участники четвертьфиналов чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Матчи этой стадии турнира состоятся 13 и 14 сентября.

Отметим, что на стадии 1/8 финала сенсационно завершила своё выступление национальная команда Сербии, которая уступила итальянцам. Также в восьмёрку сильнейших команд не сумели пробиться команды Украины, Хорватии, Черногории, Чехии, Литвы, Турции и Бельгии.

Четвертьфиналы чемпионата Европы — 2022:

13 сентября (среда):
Испания — Финляндия. 18:15.
Германия — Греция. 21:30.

14 сентября (четверг):
Франция — Италия. 18:15;
Словения — Польша. 21:30.

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