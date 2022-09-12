Итудис: Яннис доказывает, что он лучший в мире

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис высказался по поводу победы команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 с Чехией (94:88).

«Папаниколау, Слукас и Папапетру проделали отличную работу. Если они промахивались, это моя проблема, вот в чём суть. Яннис Адетокунбо в течение всей игры находил передачи и пространство. Когда ты находишь несколько хороших бросков, то вынуждаешь соперника играть чуть дальше от щита, потому что на подборе они были великолепны.



Яннис доказывает, что он лучший в мире. Удивительное выступление, но самое главное — это то, насколько скромным он остаётся и насколько верен его подход к спорту. Мы гордимся тем, что люди верят в нас, но мы не высокомерны, потому что есть способные соперники», — приводит слова Итудиса Gazzetta.gr.