Эксперт: Уэстбрук не согласится на выкуп контракта

Эксперт ESPN Рамона Шелберн уверен, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук не согласится на выкуп контракта.



«Уэстбрук не из тех, кто будет согласен на выкуп контракта. Чтобы выкуп произошёл, нужно, чтобы игрок был согласен, а Уэстбрук не такой. У этого парня есть гордость, а если вы хоть раз в карьере соглашались на выкуп, то восприятие вас на протяжении оставшейся карьеры изменится. Тщеславие сделало Уэстбрука именно тем, кто он есть сейчас. Нельзя об этом забывать. Если он согласится на выкуп контракта, то перестанет быть Уэстбруком», — приводит слова Шелберн Lakers Daily.



Напомним, ранее сообщалось, что «Лейкерс» обменяют Уэстбрука в другую команду до начала тренировочных сборов либо просто выведут его из состава. Одной из причин для ухода Расселла считается подписание разыгрывающего Патрика Беверли из «Юты Джаз».



В минувшем сезоне Расселл Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 результативные передачи.