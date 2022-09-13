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О'Нил назвал худшего товарища по команде в своей карьере

О'Нил назвал худшего товарища по команде в своей карьере
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Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил рассказал, что Деннис Родман был его худшим товарищем по команде.

«Худший товарищ по команде? Деннис Родман. Он был отличным игроком, но это трудно. Например, когда ты стараешься объединить парней в команде, а люди над тобой говорят этому парню делать всё, что он захочет», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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