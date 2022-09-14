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Бросок Слукаса с центра площадки под сирену в матче с Германией. Видео

Бросок Слукаса с центра площадки под сирену в матче с Германией. Видео
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Во время четвертьфинального матча чемпионата Европы по баскетболу — 2022 между сборными Греции и Германии (96:107) защитник Костас Слукас попал трёхочковый бросок с центра площадки под конец второй четверти.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA.

Звёздный форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо набрал 31 очко и стал самым результативным игроком матча. Также на его счету семь подборов и восемь результативных передач. В составе победителей отличился Деннис Шрёдер, набравший 26 очков. В активе его партнёра по команде Андреаса Обста 19 очков.

Таким образом, сборная Германии вышла в полуфинал чемпионата Европы – 2022, где сыграет со сборной Испании, которая ранее переиграла национальную команду Финляндии (100:90).

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