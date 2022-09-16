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«Нижний Новгород» подписал контракт с белорусом Лютычем

«Нижний Новгород» подписал контракт с белорусом Лютычем
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«Нижний Новгород» подписал контракт с белорусским форвардом Виталием Лютычем, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано на два сезона. Уроженец Бреста известен болельщикам по выступлениям в таких клубах, как «Цмоки-Минск», «Калев» и «Енисей».

В прошлом сезоне Лютыч не выступал — он уехал из России и восстанавливался после травмы.

За сборную Беларуси Лютыч начал выступать ещё в юношеском возрасте. Его первой командой стала U16, затем были выступления в U18 и U20 — по этому возрасту был включён в символическую пятёрку. Вплоть до недавней травмы участвовал в отборах сборной на европейские и мировые чемпионаты.

Ранее сообщалось, что российский форвард Максим Карванен подписал контракт с «Нижним Новгородом».

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