«Нижний Новгород» подписал контракт с белорусом Лютычем

«Нижний Новгород» подписал контракт с белорусским форвардом Виталием Лютычем, сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение с 30-летним баскетболистом рассчитано на два сезона. Уроженец Бреста известен болельщикам по выступлениям в таких клубах, как «Цмоки-Минск», «Калев» и «Енисей».
В прошлом сезоне Лютыч не выступал — он уехал из России и восстанавливался после травмы.
За сборную Беларуси Лютыч начал выступать ещё в юношеском возрасте. Его первой командой стала U16, затем были выступления в U18 и U20 — по этому возрасту был включён в символическую пятёрку. Вплоть до недавней травмы участвовал в отборах сборной на европейские и мировые чемпионаты.
Ранее сообщалось, что российский форвард Максим Карванен подписал контракт с «Нижним Новгородом».
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