Сборная Испании одолела Германию и вышла в финал Евробаскета-2022

Сборная Испании одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Германии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась успехом испанских баскетболистов со счётом 96:91.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Лоренцо Браун, набравший 29 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал защитник Вилли Эрнангомес.
В составе сборной Германии отличился Деннис Шрёдер, набравший 30 очков. Ещё по 15 баллов набрали Франц Вагнер и Андреас Обст.
Сборная Испании оформила выход в финал Евробаскета, где встретится со сборной Франции, ранее разгромившей польскую национальную команду.
Сборная Германии сыграет в матче за третье место с поляками. Финал турнира и матч за третье место состоятся 18 сентября.
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