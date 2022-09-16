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Сборная Испании одолела Германию и вышла в финал Евробаскета-2022

Сборная Испании одолела Германию и вышла в финал Евробаскета-2022
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Сборная Испании одержала победу в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Германии. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась успехом испанских баскетболистов со счётом 96:91.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал форвард Лоренцо Браун, набравший 29 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал защитник Вилли Эрнангомес.

В составе сборной Германии отличился Деннис Шрёдер, набравший 30 очков. Ещё по 15 баллов набрали Франц Вагнер и Андреас Обст.

Сборная Испании оформила выход в финал Евробаскета, где встретится со сборной Франции, ранее разгромившей польскую национальную команду.

Сборная Германии сыграет в матче за третье место с поляками. Финал турнира и матч за третье место состоятся 18 сентября.

ЧЕ-2022 (м). 1/2 финала
16 сентября 2022, пятница. 21:30 МСК
Германия
Окончен
91 : 96
Испания
Германия: Шрёдер - 30, Вагнер - 15, Обст - 15, Тайс - 10, Ло - 9, Тиман - 6, Уэйлер-Бэбб - 4, Фойгтман - 2, Вольфарт-Боттерман, Гиффей, Зенгфельдер, Холлац
Испания: Браун - 29, Эрнангомес - 16, Эрнангомес - 13, Диас - 10, Лопес-Аростеги - 7, Фернандес - 6, Брисуэла - 5, Гаруба - 4, Прадилья - 4, Саис - 2, Парра, Фернандес
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