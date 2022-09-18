МБА в упорной борьбе обыграл «Пари НН» и стал бронзовым призёром Кубка Кондрашина и Белова
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Московский клуб МБА стал бронзовым призёром Кубка Кондрашина и Белова, в упорной борьбе обыграв «Пари Нижний Новгород» со счётом 69:66 (27:20, 17:20, 14:13, 11:13).
Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге на паркете дворца спорта «Юбилейный» с 17 по 18 сентября. В турнире также принимают участие хозяин паркета — «Зенит» — и московский ЦСКА, финальный матч между которыми состоится сегодня в 18:00 мск.
Кубок носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Кондрашина и центрового Александра Белова. Первый розыгрыш турнира состоялся ещё в 1979 году. Действующим обладателем Кубка является санкт-петербургский «Зенит».
Новость по теме«Зенит» обыграл МБА и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова
ЦСКА и «Тофаш» сыграли вничью, им не хватило времени на овертайм:
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