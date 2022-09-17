«Зенит» обыграл МБА и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

Санкт-петербургский «Зенит» вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова, обыграв баскетбольный клуб МБА со счётом 67:58 (19:13, 13:19, 18:12, 17:15).
Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге на паркете дворца спорта «Юбилейный» с 17 по 18 сентября. В турнире также принимают участие московский ЦСКА и «Нижний Новгород» из одноимённого города, матч между которыми состоялся ранее. По его итогам в финал турнира пробился ЦСКА.
Финальный матч и матч за третье место состоятся 18 сентября.
Кубок носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Кондрашина и центрового Александра Белова. Первый розыгрыш турнира состоялся ещё в 1979 году. Действующим обладателем Кубка является санкт-петербургский «Зенит».
- 17 сентября 2022
-
20:39
-
20:02
-
18:52
-
18:26
-
17:32
-
16:50
-
16:01
-
15:08
-
14:29
-
13:45
-
12:56
-
12:43
-
11:13
-
10:32
-
10:16
-
00:30
- 16 сентября 2022
-
23:32
-
23:21
-
22:14
-
21:44
-
20:46
-
19:58
-
18:46
-
18:00
-
16:36
-
15:55
-
15:33
-
14:50
-
13:53
-
12:47
-
11:50
-
10:37
-
09:21
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21