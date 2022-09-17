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«Зенит» обыграл МБА и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

«Зенит» обыграл МБА и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова
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Санкт-петербургский «Зенит» вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова, обыграв баскетбольный клуб МБА со счётом 67:58 (19:13, 13:19, 18:12, 17:15).

Кубок Кондрашина и Белова проходит в Санкт-Петербурге на паркете дворца спорта «Юбилейный» с 17 по 18 сентября. В турнире также принимают участие московский ЦСКА и «Нижний Новгород» из одноимённого города, матч между которыми состоялся ранее. По его итогам в финал турнира пробился ЦСКА.

Финальный матч и матч за третье место состоятся 18 сентября.

Кубок носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера Владимира Кондрашина и центрового Александра Белова. Первый розыгрыш турнира состоялся ещё в 1979 году. Действующим обладателем Кубка является санкт-петербургский «Зенит».

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