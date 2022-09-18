«Как ребёнок в магазине сладостей». Бэйнс вернулся в игру после тяжёлой травмы на ОИ-2020

Центровой Арон Бэйнс вернулся на баскетбольную площадку после страшной травмы, полученной на Олимпийских играх в Токио прошлым летом. Он выступал в составе «Брисбен Буллетс» в товарищеском матче с «Нью-Зиланд Брейкерс» (81:69).
Бэйнс провёл на паркете 13 минут, набрал 14 очков, шесть подборов и одну передачу.
Напомним, Бэйнс получил тяжёлую травму спинного мозга во время Олимпийских игр — 2020. Он провёл два месяца в больницах Токио и Брисбена, где снова учился ходить. В январе центровой вернулся в баскетбол и возобновил тренировки.
«Достаточно долго я не знал, смогу ли я когда-нибудь бегать со своими детьми, не говоря уже о том, чтобы снова бегать по площадке. Сегодня много эмоций, так весело: как ребёнок в магазине сладостей. Просто люблю это, отрываться вместе с ребятами. Я стараюсь наслаждаться каждой секундой», — приводит слова Бэйнса Basket News.
- 18 сентября 2022
-
19:14
-
18:41
-
18:25
-
17:50
-
16:55
-
16:49
-
16:03
-
15:53
-
15:46
-
15:29
-
15:09
-
14:29
-
13:52
-
13:10
-
12:47
-
12:30
-
10:38
-
10:08
-
09:26
-
09:00
-
00:49
-
00:06
- 17 сентября 2022
-
23:43
-
22:48
-
22:46
-
21:42
-
20:39
-
20:02
-
18:52
-
18:26
-
17:32
-
16:50
-
16:01
-
15:08
-
14:29