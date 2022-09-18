«Как ребёнок в магазине сладостей». Бэйнс вернулся в игру после тяжёлой травмы на ОИ-2020

Центровой Арон Бэйнс вернулся на баскетбольную площадку после страшной травмы, полученной на Олимпийских играх в Токио прошлым летом. Он выступал в составе «Брисбен Буллетс» в товарищеском матче с «Нью-Зиланд Брейкерс» (81:69).

Бэйнс провёл на паркете 13 минут, набрал 14 очков, шесть подборов и одну передачу.

Напомним, Бэйнс получил тяжёлую травму спинного мозга во время Олимпийских игр — 2020. Он провёл два месяца в больницах Токио и Брисбена, где снова учился ходить. В январе центровой вернулся в баскетбол и возобновил тренировки.

«Достаточно долго я не знал, смогу ли я когда-нибудь бегать со своими детьми, не говоря уже о том, чтобы снова бегать по площадке. Сегодня много эмоций, так весело: как ребёнок в магазине сладостей. Просто люблю это, отрываться вместе с ребятами. Я стараюсь наслаждаться каждой секундой», — приводит слова Бэйнса Basket News.