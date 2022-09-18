Шакил О'Нил: «Лейкерс» нужен такой парень, как Беверли

Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил считает, что Патрик Беверли поможет «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне НБА.
«Тебе нужен такой парень в команде, с которым не поспоришь. Я играл с Гэри Пэйтоном. Он приходил и говорил сумасшедшие вещи. Думаете, мы отвечали ему что-то? Нет. Я знал, что это поможет мне выиграть четвёртый титул. «Лейкерс» нужен такой парень. Лос-Анджелесу понравится Пэт Беверли, вот увидите», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.
Патрик Беверли перешёл летом в «Юту» из «Миннесоты» в рамках обмена по Руди Гоберу. Позже «Лейкерс» обменяли 34-летнего игрока на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.
В минувшем сезоне Беверли принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи.
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