Мадридский «Реал» планирует сократить зарплаты игроков более чем на 20%
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Мадридский «Реал» планирует существенно сократить бюджет в предстоящем сезоне, сообщает издание Eurohoops.
Причиной решения стали крупнейшие в истории клуба убытки, составившие в сезоне-2021/2022 € 31 млн. Суммарные же убытки испанского гранда с 2018 года превысили € 100 млн.
В минувшем сезоне бюджет команды составил € 41 млн, теперь же он едва превысит € 30 млн. Примечательно, что одной из мер для удержания финансовой ситуации станет сокращение зарплаты игроков на 22%.
Напомним, в межсезонье «Реал» подписал боснийца Джанана Мусу, француза Петра Корнели, испанца Серхио Родригеса и MVP Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022 хорвата Марио Хезонью. Продлили контракты француз Фабьен Козёр, а также испанцы Руди Фернандес и Серхио Юль.
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