На презентации обновлённого состава УНИКСа побывали 40 тысяч болельщиков

Масштабный баскетбольный фестиваль, приуроченный к старту нового сезона, прошёл в казанском парке «УРАМ» 18 сентября.
Презентацию обновлённого состава УНИКСа и нового дизайна клубного автобуса от знаменитого стрит-арт-художника Евгения Ches посетили 40 тысяч жителей и гостей столицы Татарстана.
Баскетболисты и руководство клуба подъехали к сцене на автобусе. Главное транспортное средство УНИКСа получило новую жизнь перед стартом сезона: клубные цвета и яркое художественное оформление в стиле уличного граффити объединили болельщиков, игроков и партнёра казанской команды.
В обновлённой версии на правой стороне изображены болельщики, которые поддерживают команду на трибунах «Баскет-холла». Болельщики — это главный «игрок» казанской команды, поэтому на корпусе автобуса им отведено центральное место. Игрок с номером 116 — это знак принадлежности клуба к региону, это — республика Татарстан, которая в едином порыве поддерживает команду. Положившие руки на плечи друг другу баскетболисты символизируют единство команды и неразрывную связь с теми, кто приходит её поддерживать на трибуны.
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