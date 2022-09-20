Вагнер: Шрёдер провёл адский турнир. Он особенный человек

Игрок сборной Германии по баскетболу Франц Вагнер высказался по поводу партнёра по команде Денниса Шрёдера.

«Я сказал ему, что, по-моему, он провёл адский турнир. Не только игра, но и то, что он очень хорошо руководил нами и подталкивал нас как команду. Я думаю, что это особенный человек. Его самоотдача и лидерство придают всем остальным больше уверенности. Я думаю, это огромная часть того, почему мы так хорошо играли на этом турнире», — приводит слова Вагнера Basket News.

Напомним, сборная Германии оказалась сильнее национальной команды Польши со счётом 82:69 в матче за третье место чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал как раз Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 24 очка.