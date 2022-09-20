Брианна Стюарт: в Россию больше никто не поедет, пока Грайнер не вернётся домой

Американская баскетболистка Брианна Стюарт, выступавшая за екатеринбургский УГМК вместе с Бриттни Грайнер, заявила, что в Россию больше никто не поедет.



«Честно говоря, моё пребывание в России было замечательным, но учитывая то, что Бриттни Грайнер всё ещё незаконно удерживается там, никто туда не поедет, пока её не отпустят домой. Думаю, всем известно, что люди хотят ехать за границу, и если разница в деньгах несущественна, то они предпочтут находиться в более комфортном месте», — приводит слова Стюарт The Guardian.



В феврале этого года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.



В августе Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистку оштрафовали на 1 миллион рублей.

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