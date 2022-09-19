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Захарова раскритиковала посольство США за отсутствие переговоров по Грайнер

Захарова раскритиковала посольство США за отсутствие переговоров по Грайнер
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по обмену осуждённой американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Ранее Шерель Грайнер, супруга Бриттни, сообщила, что осталась неудовлетворёна встречей с президентом США Джо Байденом, на которой обсуждалось возвращение спортсменки на родину.

«Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осуждённых граждан США в России и России в США. Если у посольства США в Москве найдётся минута свободного времени, они расскажут об этом президенту Байдену, а тот, в свою очередь, родственникам [Пола] Уилана и Грайнер», – написала Захарова в социальных сетях.

Напомним, Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка была оштрафована на 1 млн рублей.

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