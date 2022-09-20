Сборная США включила экс-партнёршу Грайнер по УГМК в заявку на ЧМ-2022

Женская сборная США по баскетболу определилась с окончательной заявкой на предстоящий чемпионат мира — 2022, который состоится с 22 сентября по 1 октября в Сиднее, Австралия.
Стоит отметить, что в заявку также попала бывшая баскетболистка екатеринбургского УГМК Брианна Стюарт, которая выступала в российском клубе вместе с Бриттни Грайнер. В новом сезоне баскетболистка приняла решение не возвращаться в Россию.
Заявка сборной США на женский чемпионат мира — 2022:
Джуэл Лойд, Келси Плам, Сабрина Ионеску, Ариэль Аткинс, Челси Грэй, Эйжа Уилсон, Брианна Стюарт, Кали Коппер, Алисса Томас, Шакира Остин, Бетния Лэйни, Брайонна Джонс.
Сборная США — действующий чемпион мира, на предстоящем турнире ФИБА также считает команду главным претендентом на победу.
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