Лучший клуб Украины объявил о снятии с чемпионата страны из-за дискриминации

Президент украинского баскетбольного клуба «Прометей» Владимир Дубинский опубликовал в социальных сетях объявление, в котором сообщил, что клуб снимается с розыгрыша чемпионата Украины.
«Начиная с августа этого года баскетбольный клуб «Прометей», несмотря на все сложности, начал подготовку к новому сезону чемпионата страны. К сожалению, даже в такое время в Федерации баскетбола Украины нашлись те, кто ставит частные интересы выше общих.
Глава ФБУ Михаил Бродский, находящийся в Италии, организовал зум-конференцию, в ходе которой было принято дискриминационное решение для нашего клуба. Все команды-участницы чемпионата Украины должны заплатить взнос в размере 40 000 гривен, а «Прометей» обязуют выплатить 4,5 миллиона гривен, что более чем в 100 раз превышает сумму для других клубов.
Мы заявляем о недопустимости выборочного, дискриминационного и предвзятого отношения. Надеемся, что Михаил Бродский вернётся на Украину и увидит, как сейчас тяжело организовать тренировочный процесс, и поймёт состояние игроков, которые хотят играть, а не зависеть от позорных решений ФБУ.
На сегодняшний день наш клуб, являющийся действующим чемпионом страны, флагман украинского баскетбола был выброшен из чемпионата Украины. Баскетбольный клуб «Прометей» не примет участия в сезоне-2022/2023, если не будут устранены проявления предвзятости и дискриминации по отношению к нам. Клуб продолжит представлять Украину на международной арене», — говорится в заявлении.
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