Тейтум рассказал, что опрокинул бокал вина Джордана, когда знакомился с ним

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о том, как он впервые в жизни повстречался с легендарным баскетболистом национальной баскетбольной лиги Майклом Джорданом.

«Мои руки вспотели и когда я подошел пожать ему руку, я опрокинул его бокал с вином на стол, и он разбился...», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.

Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан: