«Больше денег за меньшую работу». Томассон высказался о неучастии «Зенита» в Евролиге

Новичок «Зенита», американец Джо Томассон рассказал, почему он принял решение выступать за российский клуб.

«Россия не была моим первым вариантом. Ни один американец не рассматривал бы Россию как первый вариант, учитывая ситуацию с Бриттни Грайнер.



Только в связи с тем, что я не играю в Евролиге, я не перестаю быть игроком Евролиги. Это лишь означает, что я получу больше денег за меньшую работу. Я выбрал такой подход», — приводит слова Томассона The New York Times.

Напомним, в июле этого года «Зенит» выкупил права на Томассона у испанской «Манрезы», за которую американец выступал с 2021 года. Контракт клуба из Санкт-Петербурга с игроком рассчитан на два года. Томассон выбрал в новом клубе номер 32.