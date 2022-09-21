Федерация баскетбола Франции готовит заявление о скандальном переходе Эртеля в «Зенит»
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Французская федерация баскетбола готова выступить с заявлением о переходе игрока национальной команды Томаса Эртеля в санкт-петербургский «Зенит», сообщает Le Parisen.
По информации источника, организация пока отказывается комментировать данную ситуацию и планирует опубликовать заявление в течение суток, так как руководители в настоящее время находятся в Австралии на женском чемпионате мира по баскетболу.
Напомним, «Зенит» объявил о переходе Эртеля сегодня, 21 сентября. Так как до этого игрок подписал соглашение с Французской федерацией баскетбола, которое запрещает переходить в клубы из России и Беларуси, он будет исключён из состава национальной команды.
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