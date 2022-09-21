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Французский новичок «Зенита» отстранён от матчей за сборную

Французский новичок «Зенита» отстранён от матчей за сборную
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Игрок сборной Франции Томас Эртель отстранён от матчей за национальную команду, сообщает L'Équipe. Такое решение связано с тем, что баскетболист нарушил подписанное обязательство и перешёл сегодня, 21 сентября, в санкт-петербургский «Зенит».

Напомним, незадолго до чемпионата Европы 2022 года Французская федерация баскетбола обязала всех игроков сборной подписать соглашение, которое запрещает им переходить в клубы из России и Беларуси. В противном случае игрок будет исключён из состава национальной команды. Эртель также был в числе баскетболистов, подписавших бумагу.

В сезоне-2021/2022 Томас Эртель провёл 27 матчей в Евролиге, в 14 из которых выходил в стартовом составе.

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