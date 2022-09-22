Сборная Пуэрто-Рико одержала первую в истории победу на женском чемпионате мира

Женская сборная Пуэрто-Рико по баскетболу в 1-м туре чемпионата мира — 2022 обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины со счётом 82:58. Эта победа стала первой для пуэрториканок в истории чемпионата.

Стоит также отметить, что в одной из четвертей команда набрала 31 очко, что стало самым большим количеством очков, набранных национальной командой за одну четверть за всё время её выступлений на чемпионатах мира.

Сборная Пуэрто-Рико впервые участвовала в чемпионате мира в 2018 году и тогда потерпела три поражения в трёх матчах. Команда также не смогла победить на Олимпийских играх в Токио в прошлом году.

Самым результативным игроком встречи стала Арелья Гирантес, которая набрала 26 очков, девять подборов и восемь передач.