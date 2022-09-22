Сборная Пуэрто-Рико одержала первую в истории победу на женском чемпионате мира
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Женская сборная Пуэрто-Рико по баскетболу в 1-м туре чемпионата мира — 2022 обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины со счётом 82:58. Эта победа стала первой для пуэрториканок в истории чемпионата.
Стоит также отметить, что в одной из четвертей команда набрала 31 очко, что стало самым большим количеством очков, набранных национальной командой за одну четверть за всё время её выступлений на чемпионатах мира.
Сборная Пуэрто-Рико впервые участвовала в чемпионате мира в 2018 году и тогда потерпела три поражения в трёх матчах. Команда также не смогла победить на Олимпийских играх в Токио в прошлом году.
Самым результативным игроком встречи стала Арелья Гирантес, которая набрала 26 очков, девять подборов и восемь передач.
ЧМ-2022 (ж). Группа A. 1-й тур
22 сентября 2022, четверг. 03:30 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
58 : 82
Пуэрто-Рико
Босния и Герцеговина: Джонс - 15, Джомбета - 11, Деура - 8, Тавич - 7, Кнежевич - 6, Делич - 5, Делич - 2, Маркович - 2, Элеж - 2, Домузин, Иканович, Селимович
Пуэрто-Рико: Гирантес - 26, Куиньонес - 15, Холлингшед - 15, Мелендес - 9, Росадо - 7, О'Нил - 6, Паган - 4, Варгас, Гонсалес, Джонс, Рома, Сан Антонио
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